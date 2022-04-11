Фетисов назвал Овечкина главной российской звездой в мире

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов в разговоре с «СЭ» отреагировал на то, что Александр Овечкин опередил Горди Хоу по количеству голов в сезоне для игрока в возрасте старше 36 лет.

«Да, Овечкин — главная российская звезда в спорте на мировой арене. Не только сегодня, он был им всегда. Тем более наши ребята из НХЛ — одни из единственных, кто остался на международной арене. Молодцы! Все играют здорово, но Саша особенно молодец» , — сказал Фетисов «СЭ».

Теперь 36-летний Овечкин вышел на чистое второе место в истории по этому показателю.

Лидирует финский нападающий Теему Селянне. В сезоне-2006/07 он забил 48 голов в возрасте 36 лет.

Овечкин в этом сезоне провел 70 матчей, в которых набрал 83 (45+38) очка.