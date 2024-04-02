Бучневич — о шансах «Сент-Луиса» на плей-офф НХЛ: «Многое должно совпасть»

Форвард «Сент-Луиса» Павел Бучневич оценил шансы своей команды на попадание в плей-офф НХЛ-2023/24.

«Про шансы на плей-офф смысла нет говорить, если расписание смотреть. Многое должно совпасть», — написал Бучневич в своем telegram-канале.

«Блюз» занимают девятое место в Западной конференции, набрав 84 очка в 75 встречах.

В нынешнем сезоне 28-летний Бучневич сыграл 73 матча, в которых набрал 58 (26+32) очков.