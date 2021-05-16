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Вратарь «Вашингтона» Андерсон провел первый матч в плей-офф с 2017 года

06:18
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«Вашингтон» в матче первого раунда плей-офф НХЛ в овертайме обыграл «Бостон» со счетом 3:2.

На 14-й минуте встречи вратарь столичной команды Витек Ванечек пропустил гол, при этом получил травму, пытаясь отразить шайбу. Вместо него на лед вышел Крэйг Андерсон. Для 39-летнего американца это первая игра в плей-офф с финала Кубка Стэнли-2017, когда он выступал за «Оттаву».

Андерсон в матче с «Бостоном» отразил 21 бросок по своим воротам и был признан второй звездой встречи.

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Материалы сюжета: НХЛ — Кубок Стэнли 2021: плей-офф сезона 2020 / 2021 — пары и все раунды в дивизионах, новости и обзоры матчей