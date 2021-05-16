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«Вашингтон» в овертайме победил «Бостон» и повел в серии плей-офф

05:24
16 мая. «Вашингтон» — «Бостон» — 3:2 ОТ. Фото ХК «Вашингтон»
16 мая. «Вашингтон» — «Бостон» — 3:2 ОТ. Фото ХК «Вашингтон»
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«Вашингтон» в матче первого раунда плей-офф НХЛ в овертайме обыграл «Бостон» со счетом 3:2.

В составе «Брюинз» отличились Джейк Дебраск и Ник Ритчи, у «Кэпиталз» забили Том Уилсон, Бренден Диллон с передачи Александра Овечкина и Ник Дауд, который забросил победную шайбу.

На 14-й минуте встречи вратарь столичной команды Витек Ванечек пропустил гол, при этом получил травму, пытаясь отразить шайбу. Вместо него на лед вышел Крэйг Андерсон.

Счет в серии стал 1-0 в пользу «Вашингтона». Следующий матч пройдет 18 мая и начнется в 2:30 мск.

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