«Вашингтон» в овертайме победил «Бостон» и повел в серии плей-офф
05:24
«Вашингтон» в матче первого раунда плей-офф НХЛ в овертайме обыграл «Бостон» со счетом 3:2.
В составе «Брюинз» отличились Джейк Дебраск и Ник Ритчи, у «Кэпиталз» забили Том Уилсон, Бренден Диллон с передачи Александра Овечкина и Ник Дауд, который забросил победную шайбу.
На 14-й минуте встречи вратарь столичной команды Витек Ванечек пропустил гол, при этом получил травму, пытаясь отразить шайбу. Вместо него на лед вышел Крэйг Андерсон.
Счет в серии стал 1-0 в пользу «Вашингтона». Следующий матч пройдет 18 мая и начнется в 2:30 мск.
Читайте также
4
Зачет
vs
2
Офсайд
Материалы сюжета: НХЛ — Кубок Стэнли 2021: плей-офф сезона 2020 / 2021 — пары и все раунды в дивизионах, новости и обзоры матчей
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю