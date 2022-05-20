Бывший хоккеист «Миннесоты» Фуко спас тонувшую шестилетнюю девочку

Бывший нападающий «Миннесоты» Крис Фуко спас жизнь шестилетней девочке.

Как сообщает официальный сайт Национальной хоккейной лиги (НХЛ), инцидент произошел в Нассау.

31-летний канадец находился с семьей неподалеку от пляжа и услышал, как люди просят о помощи. После того как нападающий узнал, что тонет маленькая девочка, он бросился к берегу и нырнул в воду. Фуко вытащил девочку на берег, после чего ее реанимировали спасатели.

«Хоккей — командный вид спорта. Если у вашего партнера по команде проблемы, вы пытаетесь ему помочь. На пляже кто-то попал в беду, и я подумал, что смогу помочь», — заявил Фуко.