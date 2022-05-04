«Калгари» с минимальным счетом обыграл «Даллас»

«Калгари» выиграл у «Даллас» в первом матче первого раунда плей-офф НХЛ — 1:0. Единственный гол на счету Элиаса Линдхольма, который на 6-й минуте первого периода реализовал численное большинство.

Российский защитник «Флэймз» Никита Задоров сыграл 19 минут, отметился тремя силовыми приемами и одним удаленем на 2 минуты.

Вторая игра в серии состоится 6 мая на арене «Скоушабэнк-Сэдлдоум». Начало игры — 5.00 по московскому времени.