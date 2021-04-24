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Вратарь «Миннесоты» Тальбо: «Не хочу встречаться с Капризовым даже на тренировках»

11:30
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Вратарь «Миннесоты» Кэм Тальбо 24 апреля на пресс-конференции после матча регулярного сезона НХЛ против «Лос-Анджелеса» (4:2) рассказал об игре партнера по команде Кирилла Капризова.

В данном матче российский нападающий отличился дублем.

«Я даже не выхожу на тренировки по желанию в команде. А знаете, почему так случается? Я не хочу встречаться с Капризовым даже на тренировках. Это повышает мою вратарскую самоуверенность. Кирилл — ну просто отличный игрок, без шуток», — заявил Тальбо.

В нынешнем сезоне НХЛ 23-летний Капризов провел 46 матчей, в которых набрал 40 (21+19 очков).

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