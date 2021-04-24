НХЛ, регулярный чемпионат: расписание и трансляции матчей 24 и 25 апреля

Вечером 24 апреля и в ночь на 25-е число пройдут очередные матчи регулярного чемпионата НХЛ.

24 апреля, суббота

«Питтсбург» — «Нью-Джерси» (19.30)

«Сент-Луис» — «Колорадо» (22.00)

25 апреля, воскресенье

«Айлендерс» — «Вашингтон» (2.00)

«Виннипег» — «Торонто» (2.00)

«Детройт» — «Даллас» (2.00)

«Калгари» — «Монреаль» (2.00)

«Флорида» — «Каролина» (2.00)

«Анахайм» — «Вегас» (4.00)

«Сан-Хосе» — «Миннесота» (4.00)

«Ванкувер» — «Оттава» (5.00)

«Лос-Анджелес» — «Аризона» (5.00)

Все матчи регулярного чемпионата НХЛ можно смотреть в прямом эфире на сайте Яндекс.Эфир.