НХЛ, регулярный чемпионат: расписание и трансляции матчей 24 и 25 апреля
17:00
Вечером 24 апреля и в ночь на 25-е число пройдут очередные матчи регулярного чемпионата НХЛ.
24 апреля, суббота
«Питтсбург» — «Нью-Джерси» (19.30)
«Сент-Луис» — «Колорадо» (22.00)
25 апреля, воскресенье
«Айлендерс» — «Вашингтон» (2.00)
«Сан-Хосе» — «Миннесота» (4.00)
«Лос-Анджелес» — «Аризона» (5.00)
Все матчи регулярного чемпионата НХЛ можно смотреть в прямом эфире на сайте Яндекс.Эфир.
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