Главный тренер «Лос-Анджелеса» Маклеллан об игре Капризова: «Не зря он получит «Колдера»

Главный тренер «Лос-Анджелеса» Тодд Маклеллан 24 апреля после поражения от «Миннесоты» (2:4) оценил игру форварда «Уайлд» Кирилла Капризова.

В игре российский нападающий отличился дублем.

«Я считаю, Капризов станет лучшим новичком года в НХЛ. Не зря он получит «Колдера», — цитирует Маклеллана журналистка Лиза Диллман на своей странице в Twitter 24 апреля.

В нынешнем сезоне НХЛ 23-летний Капризов провел 46 матчей, в которых набрал 40 (21+19 очков).

«Колдер Трофи» — приз лучшему новичку НХЛ. По мнению экспертов, одним из главных фаворитов на эту награду является форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов.

«He's going to be — at least in my opinion- the rookie of the year for a reason,» Todd McLellan on Kaprizov.