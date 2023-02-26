Вратарь Бобровский раскрыл секрет результативности Овечкина
Голкипер «Флориды» Сергей Бобровский в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал, почему Александру Овечкину удается сохранять большую результативность в 37 лет.
— Весь хоккейный мир следит за голами Овечкина. Насколько сильно тема рекорда обсуждается в США и во Флориде, или у вас больше озабочены своей командой?
— Рекорд Овечкина обсуждает весь мир, и «Флорида» — не исключение. Уверен, что Саша побьет рекорд Уэйна Гретцки, у него все для этого есть. Овечкин уже в возрасте, но все равно забивает свои 30-40 голов.
— В чем, на ваш взгляд, сложность его щелчка из левого круга? Только лишь в силе броска?
— У него хороший и сильный бросок, шайба летит на неудобной для вратаря высоте при перемещении. Помимо броска Овечкина, у «Вашингтона» есть три-четыре варианта, как можно завершить большинство. Поэтому бригада меньшинства соперников не всегда справляется с их розыгрышем. Бывает, что упускает Сашу. Поэтому все удивляются, что он забивает с одной точки, но в стрессовой ситуации, пока перекрывают других игроков, открывается он. Вообще, у «Кэпс» хороший розыгрыш большинства. Помимо заслуг Александра, нужно отметить работу всей их бригады: партнеры отдают ему хорошие передачи.
Полностью интервью Бобровского «СЭ» читайте здесь
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|58
|39
|19
|86
|2
|Нью-Джерси
|59
|39
|20
|83
|3
|Рейнджерс
|59
|33
|26
|75
|4
|Айлендерс
|62
|30
|32
|67
|5
|Питтсбург
|58
|28
|30
|65
|6
|Вашингтон
|61
|29
|32
|64
|7
|Филадельфия
|61
|23
|38
|56
|8
|Коламбус
|59
|19
|40
|43
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|58
|45
|13
|95
|2
|Торонто
|59
|36
|23
|80
|3
|Тампа-Бэй
|58
|37
|21
|78
|4
|Баффало
|57
|30
|27
|64
|5
|Детройт
|58
|28
|30
|64
|6
|Флорида
|61
|29
|32
|64
|7
|Оттава
|58
|28
|30
|60
|8
|Монреаль
|59
|25
|34
|54
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|59
|31
|28
|74
|2
|Колорадо
|57
|33
|24
|71
|3
|Виннипег
|59
|35
|24
|71
|4
|Миннесота
|59
|32
|27
|70
|5
|Нэшвилл
|56
|28
|28
|62
|6
|Сент-Луис
|59
|26
|33
|57
|7
|Аризона
|58
|20
|38
|49
|8
|Чикаго
|58
|21
|37
|47
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|59
|35
|24
|76
|2
|Лос-Анджелес
|60
|33
|27
|74
|3
|Эдмонтон
|60
|32
|28
|72
|4
|Сиэтл
|58
|32
|26
|70
|5
|Калгари
|60
|27
|33
|66
|6
|Ванкувер
|59
|23
|36
|51
|7
|Сан-Хосе
|60
|18
|42
|48
|8
|Анахайм
|60
|19
|41
|45
|26.02
|03:00
|
Ванкувер – Бостон
|1 : 3
|26.02
|03:00
|
Каролина – Анахайм
|2 : 3
|26.02
|03:00
|
Монреаль – Оттава
|2 : 5
|26.02
|03:00
|
Нью-Джерси – Филадельфия
|7 : 0
|26.02
|04:00
|
Детройт – Тампа-Бэй
|0 : 3
|26.02
|06:00
|
Вегас – Даллас
|2 : 3 Б
|26.02
|06:00
|
Колорадо – Калгари
|4 : 1
|26.02
|06:00
|
Сан-Хосе – Чикаго
|3 : 4 Б
|26.02
|21:00
|
Баффало – Вашингтон
|- : -
|26.02
|22:00
|
Миннесота – Коламбус
|- : -
|26.02
|23:00
|
Виннипег – Айлендерс
|- : -
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|60
|113
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|58
|88
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|58
|83
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|60
|48
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|58
|42
|
|
Тэйдж Томпсон
Баффало
|57
|39
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|37
|1.85
|
|
Филип Густавссон
Миннесота
|27
|2.06
|
|
Джейк Эттингер
Даллас
|44
|2.23