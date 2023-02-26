Вратарь Бобровский раскрыл секрет результативности Овечкина

Голкипер «Флориды» Сергей Бобровский в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал, почему Александру Овечкину удается сохранять большую результативность в 37 лет.

— Весь хоккейный мир следит за голами Овечкина. Насколько сильно тема рекорда обсуждается в США и во Флориде, или у вас больше озабочены своей командой?

— Рекорд Овечкина обсуждает весь мир, и «Флорида» — не исключение. Уверен, что Саша побьет рекорд Уэйна Гретцки, у него все для этого есть. Овечкин уже в возрасте, но все равно забивает свои 30-40 голов.

— В чем, на ваш взгляд, сложность его щелчка из левого круга? Только лишь в силе броска?

— У него хороший и сильный бросок, шайба летит на неудобной для вратаря высоте при перемещении. Помимо броска Овечкина, у «Вашингтона» есть три-четыре варианта, как можно завершить большинство. Поэтому бригада меньшинства соперников не всегда справляется с их розыгрышем. Бывает, что упускает Сашу. Поэтому все удивляются, что он забивает с одной точки, но в стрессовой ситуации, пока перекрывают других игроков, открывается он. Вообще, у «Кэпс» хороший розыгрыш большинства. Помимо заслуг Александра, нужно отметить работу всей их бригады: партнеры отдают ему хорошие передачи.

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