Бобровский рассказал, с кем из россиян в НХЛ ему удается общаться

Голкипер «Флориды» Сергей Бобровский в эксклюзивном интервью «СЭ» поделился, с кем из российских игроков Национальной хоккейной лиги он поддерживает контакт.

— Кто во Флориде лидер в раздевалке? На каком языке общаетесь с Барковым?

— У нас дружный коллектив, все общаются со всеми, подбадривают и поддерживают друг друга. Саша Барков, безусловно, лидер, но не с точки зрения слов, а с точки зрения примера. Общаемся с ним на русском, если говорим один на один, и на английском, если находимся в компании ребят, ввиду этикета.

— Меняется ли с годами подготовка к матчам? Вы по-прежнему приезжаете на игры раньше всех?

— Конечно, меняется. Все идет в сторону более эффективного использования времени. И в плане тренировок, и в плане игр. С опытом ты больше оптимизируешь время и подготовку к играм, чтобы лучшим образом использовать свою энергию.

— С кем из россиян удается видеться и общаться во время сезона?

— Особо времени на общение не остается. По возможности общаемся с Артемием Панариным, встречаемся, когда играем друг против друга. Пресекаемся с Вовкой Тарасенко, Димкой Орловым. Стараюсь держать связь с ребятами, когда есть возможность.

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