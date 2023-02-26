Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал о своем партнере по команде, американском вратаре Спенсере Найте.

— Давит ли наличие за спиной Спенсера Найта — одного из самых талантливых американских вратарей за последние годы?

— Спенсер действительно очень талантливый парень, в ближайшее время мир услышит о нем. У меня с ним замечательные отношения. Давление не ощущаю, наоборот — получаю удовольствие от работы с ним, от его прогресса. При этом и у него самого можно многому научиться, а также поделиться самому. У нас хорошее партнерское взаимодействие.

— На кого из российских вратарей он похож по стилю?

— У него свой стиль игры, не думаю, что он похож на кого-то из вратарей. У каждого вратаря есть свой стиль, свое индивидуальное видение. Спенсер не по годам развит физически и за счет физподготовки успешно компенсирует многие технические элементы или недостаток опыта. В общем, очень талантливый парень. Уверен, все у него будет хорошо.

— Следите ли за другими русскими вратарями? Удивляет ли их большое количество в НХЛ?

— За другими вратарями, нашими или иностранными, я сейчас не слежу. Не хватает на это времени. С появлением дочери стараюсь держать хоккей в раздевалке и не нести его в быт. То, что в лиге играют много русских вратарей, — приятный факт. Причем наши ребята выступают на ведущих ролях. Безусловно, они — одни из лучших вратарей в НХЛ.

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