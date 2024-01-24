Воронков забросил 10-ю шайбу в этом сезоне

Российский нападающий «Коламбуса» Дмитрий Воронков забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Ойлерз».

На 16-й минуте встречи он сравнял счет. Для 23-летнего россиняина этот гол стал 10-м в текущем сезоне.