Барбашев признан второй звездой матча против «Айлендерс»

Форвард «Вегаса» Иван Барбашев признан второй звездой матча против «Айлендерс» (3:2) в регулярном чемпионате НХЛ. На счету россиянина гол и результативная передача.

Первой звездой встречи стал форвард «Голден Найтс» Николя Руа — автор гола и результативной передачи.

Третьей звездой матча признан нападающий «Айлендерс» Жан-Габриэль Пажо, который забросил одну шайбу.