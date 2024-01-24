«Миннесота» — «Вашингтон»: видеообзор матча НХЛ

«Миннесота» выиграла у «Вашингтона» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:3.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

«Миннесота» с 47 очками занимает 12-е место в Западной конференции. «Вашингтон» идет на 11-й строчке в Восточной конференции — 50 очков.