Воронков догнал Минтюкова в гонке бомбардиров среди новичков сезона в НХЛ

Российский нападающий «Коламбуса» Дмитрий Воронков забросил шайбу в матче с «Оттавой» (4:2).

Для россиянина эта шайба стала пятой в сезон. Всего в нынешнем сезоне он набрал 12 очков (5+7) и вышел на пятое место по набранным очкам в сезоне среди новичков. По этому показателю он сравнялся с Марко Росси из «Миннесоты» (6+6) и Павлом Минтюковым из «Анахайма» (1+11).

На данный момент лучшим новичком по очкам является нападающий «Чикаго» Коннор Бедард, который набрал 18 очков (10+8).