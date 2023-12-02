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Плющев объяснил, почему считает Ковальчука лучшим российским игроком в истории НХЛ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев объяснил, почему считает Илью Ковальчука лучшим российским игроком в истории НХЛ.

«Ковальчук — лучший россиянин в истории НХЛ, потому что это универсальный игрок, он умеет забивать, отдавать и создавать моменты. Он самоотверженно умел играть и в обороне. Это мое видение. Игрока оценивают по индивидуальным качествам, как хоккеиста. Как их еще оценивать, не по женам же. То, что Ковальчук не брал Кубок Стэнли, это совершенно не принципиально. Кубок выигрывает команда, а не личность. Личность только дополняет. У Ильи не было достойных партнеров в той команде. В любом случае, на том уровне он ярко выступал, а один человек не может выиграть Кубок Стэнли. Какую из команд Ковальчука я имел ввиду? А какая разница?» — приводит слова Плющева Legalbet.

В НХЛ Ковальчук выступал за «Атланту Трешэрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Монреаль Канадиэнс» и «Вашингтон Кэпиталз».

Предыдущим клубом хоккеиста был «Авангард», с которым он выиграл Кубок Гагарина в сезоне-2020/21.

29 ноября «СЭ» сообщил, что 40-летний Ковальчук станет игроком «Спартака» до конца нынешнего сезона.

Источник: https://legalbet.ru/news/plyushev-obyasnil-pochemu-schitaet-kovalchuka-luchshim/
Илья Ковальчук
Хоккей
НХЛ
Владимир Плющев
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