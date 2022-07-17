Владелец «Миннесоты» рассказал о желании подписать с Капризовым максимальный контракт

Владелец «Миннесоты» Крэйг Липольд рассказал, что хотел бы надолго сохранить в команде форварда Кирилла Капризова.

«Новый контракт с Капризовым? Конечно. Мы любим его. Послушайте, если бы мы могли подписать его на восемь лет, мы бы так и сделали», — цитирует Липольда Yahoo Sports.

Летом 2021 года «Дикари» подписали с российским нападающим пятилетний контракт на общую сумму в 45 миллионов долларов.

Напомним, в регулярном чемпионате 2021/22 Капризов провел 81 матч, в котором набрал 108 (47+61) очков. В плей-офф Кубка Стэнли в активе россиянина шесть игр и восемь (7+1) очков.