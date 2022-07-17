«Сент-Луис» продлил контракт с защитником Микколой

«Сент-Луис» заключил новый контракт с защитником Нико Микколой, сообщает сайт клуба.

Соглашение с 26-летним хоккеистом рассчитано на один сезон. Зарплата игрока составит 1,9 миллиона долларов.

В прошлом сезоне финский защитник провел 54 матча в регулярном чемпионате и 12 — в плей-офф. Всего на его счету 14 (3+11) очков за это время.