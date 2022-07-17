Защитник Дель Зотто подписал контракт с «Флоридой»

Защитник Майкл Дель Зотто продолжит карьеру во «Флориде». Он подписал с клубом контракт на один сезон, сообщает сайт команды.

Ранее этим летом «Оттава» выкупила контракт 32-летнего хоккеиста. Он получил статус свободного агента.

В прошедшем регулярном чемпионате Дель Зотто провел 36 матчей, в которых набрал 13 (3+10) очков.

Также в НХЛ защитник выступал за «Рейнджерс», «Нэшвилл», «Филадельфию», «Ванкуевр», «Анахайм», «Сент-Луис» и «Коламбус».