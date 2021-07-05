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Виталий Абрамов: «В «Оттаве» меня просили прибавлять в защите»

17:15
Виталий Абрамов. Фото Instagram
Виталий Абрамов. Фото Instagram
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Бывший форвард «Оттавы» Виталий Абрамов, который подписал с «Трактором» двухлетний контракт, в интервью «СЭ» рассказал, над какими аспектами игры он сейчас работает в первую очередь.

Виталий Абрамов.«Дверь в НХЛ не закрывал. Но сейчас хочу выиграть Кубок Гагарина». Интервью с нападающим, который вернулся в Россию после шести лет за океаном

— На тренировках много внимания уделяешь компонентам игры в обороне?

— В последнее время стал чаще. Мне и в «Оттаве» нередко говорили, что нужно прибавлять в защитных действиях. Прогресс есть в этом плане. Сейчас могу играть на обеих сторонах площадки. Это важно.

В юности тебе нередко говорили, что с твоими габаритами в хоккее ничего не получится. Тебя это не раздражало?

— И в КХЛ, и в НХЛ появляется все больше игроков невысокого роста. В детстве меня только мотивировало, когда кто-то не верил в мои возможности. Сейчас габариты не играют такой большой роли, как в 1990-х. Игра стала гораздо быстрее, хоккеисты больше передвигаются. Маленькие игроки зачастую довольно шустрые и на скорости могут действовать очень эффективно.

Кажется, что ты прилично прибавил в мышечной массе. Ты работаешь над этим аспектом?

— Конечно. Каждое лето занимаюсь в зале. Когда меня только задрафтовали в НХЛ, сразу сказали, что нужно уделять этому особое внимание. Если ты невысокий игрок, то необходимо уверенно стоять на коньках и получать преимущество за счет массы.

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Андрей Жданюк все материалы автора

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