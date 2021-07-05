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Виталий Абрамов: «Дверь в НХЛ не закрывал. Но сейчас хочу выиграть Кубок Гагарина»

16:30
Виталий Абрамов. Фото ХК «Трактор»
Виталий Абрамов. Фото ХК «Трактор»
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Бывший форвард «Оттавы» Виталий Абрамов в интервью «СЭ» рассказал, почему решил вернуться в Россию и подписать контракт с «Трактором».

Виталий Абрамов.«Дверь в НХЛ не закрывал. Но сейчас хочу выиграть Кубок Гагарина». Интервью с нападающим, который вернулся в Россию после шести лет за океаном

Раньше ты отрицал любой намек на возвращение в Россию и хотел строить карьеру в Северной Америке. Тяжело далось решение уехать обратно?

— Безусловно. За океаном я провел шесть лет. Много хороших воспоминаний. Но мы разговаривали с главным тренером «Трактора» Анваром Рафаиловичем, и это один из факторов, почему я вернулся в Челябинск. Мы уже работали вместе в «Белых медведях». Знаю, какой он специалист, и захотелось вновь поиграть под его руководством.

Ты всегда говорил, что НХЛ твоя главная цель. Она остается прежней?

— Конечно, я не закрывал эту дверь. Никто не знает, что произойдет дальше. Однако сейчас в мыслях у меня только «Трактор». Нужно просто хорошо играть, помогать команде побеждать, а дальше посмотрим.

Какие персональные задачи ставишь перед своим новым вызовом в карьере?

— Хочется выиграть Кубок Гагарина: Челябинск уже заждался. Надеюсь, мы подарим городу праздник.

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Андрей Жданюк все материалы автора

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