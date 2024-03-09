Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 09:06

«Виннипег» — «Сиэтл»: видеообзор матча

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

«Виннипег» переиграл «Сиэтл» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:0.

Видео лучших моментов встречи опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

Результативную передачу на первый гол «Джетс» отдал российский форвард Владислав Наместников.

Хоккей
НХЛ
ХК Виннипег Джетс
ХК Сиэтл Кракен
0
Читайте также
Агутин поделился впечатлениями от документального фильма про Костомарова
Джошуа нокаутировал Нганну на турнире в Саудовской Аравии
СМИ узнали о десятке прописанных в приюте для бездомных офицеров СБУ
Синхронист не смог перевести Зеленскому вопрос журналиста и слова Эрдогана
В США указали на критичность ударов по ВСУ гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» ВКС РФ
Старовойт сообщил о повреждении крыши поликлиники в Курске из-за обломков БПЛА
Популярное видео
«Аризона» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Аризона»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Аризона» — «Детройт»: видеообзор матча

«Колорадо» — «Миннесота»: видеообзор матча
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 62 40 22 84
2 Каролина 62 37 25 80
3 Филадельфия 64 33 31 74
4 Айлендерс 62 28 34 70
5 Вашингтон 61 29 32 67
6 Нью-Джерси 63 31 32 66
7 Питтсбург 61 28 33 64
8 Коламбус 63 22 41 54
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 64 43 21 90
2 Бостон 65 37 28 89
3 Торонто 63 36 27 80
4 Детройт 63 33 30 72
5 Тампа-Бэй 64 33 31 72
6 Баффало 64 29 35 63
7 Монреаль 63 24 39 58
8 Оттава 61 25 36 54
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 65 39 26 87
2 Виннипег 62 40 22 85
3 Колорадо 65 40 25 85
4 Нэшвилл 64 36 28 75
5 Сент-Луис 63 32 31 67
6 Миннесота 64 30 34 67
7 Аризона 64 26 38 57
8 Чикаго 63 16 47 37
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Ванкувер 65 41 24 89
2 Эдмонтон 61 38 23 78
3 Лос-Анджелес 62 32 30 75
4 Вегас 63 33 30 73
5 Калгари 62 31 31 67
6 Сиэтл 63 28 35 67
7 Анахайм 63 23 40 49
8 Сан-Хосе 62 15 47 37
Результаты / календарь
28.02
29.02
1.03
2.03
3.03
4.03
5.03
6.03
7.03
8.03
9.03
10.03
11.03
12.03
13.03
14.03
9.03 05:00
Аризона – Детройт
 4 : 0
9.03 05:00
Колорадо – Миннесота
 2 : 1 ОТ
9.03 06:00
Сиэтл – Виннипег
 0 : 3
9.03 06:00
Анахайм – Даллас
 2 : 6
9.03 20:30
Нью-Джерси – Каролина
 - : -
9.03 20:30
Коламбус – Нэшвилл
 - : -
9.03 20:30
Баффало – Эдмонтон
 - : -
9.03 23:00
Бостон – Питтсбург
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Нэйтан Маккиннон

Нэйтан Маккиннон

Колорадо

 65 111
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 63 106
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 59 100
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 62 54
Сэм Райнхарт

Сэм Райнхарт

Флорида

 64 45
Зак Хаймэн

Зак Хаймэн

Эдмонтон

 60 45
И КН
Луи Доминге

Луи Доминге

Рейнджерс

 1 1
Ярослав Аскаров

Ярослав Аскаров

Нэшвилл

 2 1.41
Спенсер Мартин

Спенсер Мартин

Каролина

 5 1.97
Новости
RSS RSS
Все новости