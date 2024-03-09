«Аризона» — «Детройт»: видеообзор матча

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«Аризона» переиграла «Детройт» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:0.

Видео лучших моментов встречи опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

Первой звездой встречи признан голкипер Коннор Ингрэм, который отразил все 28 бросков по своим воротам.