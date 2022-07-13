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Каменский о новом контракте Малкина с «Питтсбургом»: «Женя — великий игрок, он бы пригодился в любом клубе»

Каменский отреагировал на новый контракт Малкина с «Питтсбургом»
Мария Куцубеева
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Вице-президент КХЛ Валерий Каменский в разговоре с «СЭ» отреагировал на подписание нового контракта нападающего «Питтсбурга» Евгения Малкина с клубом.

«Почему контракт подписали в последний момент? Наверное, были какие-то несоприкосновения, кто-то был недоволен. Сейчас две стороны договорились. Это бизнес, где один хочет себя дороже продать, а другой — подешевле купить. Все могло случиться. Женя — великий игрок, он бы пригодился в любом клубе. Женя еще может сыграть и показать свое мастерство. Если он согласился на такой контракт, значит, его все устраивает. Четыре года еще будем смотреть на Малкина, а он будет нас радовать. Главное, чтобы не было травм», — сказал Каменский «СЭ».

Перед открытием рынка свободных агентов «Пингвинз» объявил о подписании соглашения с 35-летним россиянином на четыре года и 24,4 миллиона долларов.

В прошедшем сезоне Малкин набрал 42 (20+22) очка в 41 матче в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ). В Кубке Стэнли у него шесть (3+3) баллов в семи встречах.

Евгений Малкин
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