Капризов перенес операцию и находится на реабилитации в Германии

Агент Шуми Бабаев рассказал, что нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов перенес операцию в Германии.

Ранее сообщалось, что форварду дважды отказали во въезде в США из-за отсутствия рабочей визы. До этого в Сети появилась информация, что Капризова подозревают в покупке военного билета в 2017 году, однако отец хоккеиста опроверг это в комментарии «СЭ».

«То, что раздувают сейчас, не соответствует действительности. Он перенес операцию 10 дней назад, после этого есть процесс реабилитацию. Как понимаю, он проводит реабилитацию в Германии, это займет около 2-3 недель.

Потом он переезжает в Америку, занимается с местными докторами и готовится к сезону. Он — студент, у него есть отсрочка от армии, у него есть справка, позволяющая не служить», — сказал в эфире телешоу «Есть тема» на федеральном спортивном канале Бабаев.

Капризов выступает за «Миннесоту» с 2020 года. В прошлом сезоне россиянин набрал 108 (47+61) очков в 81 матче регулярного чемпионата НХЛ. В плей-офф у нападающего 8 (7+1) очков в 6 встречах.