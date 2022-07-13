Защитник «Калгари» Задоров выйдет на рынок свободных агентов

Защитник «Калгари» Никита Задоров выйдет на рынок свободных агентов, сообщает журналист TSN Даррен Дрегер.

«Еще один игрок «Флэймз» выходит на рынок. Никита Задоров станет свободным агентом», — написал Дрегер.

Задоров перешел в «Калгари» летом 2021 года в результате обмена из «Чикаго». По контракту с «Флэймз» россиянин заработал 3,75 миллиона долларов за прошлый сезон.

В сезоне-2021/22 Задоров набрал 22 (4+18) очка в 74 матчах за «Калгари» в регулярном чемпионате НХЛ. В плей-офф у 27-летнего хоккеиста 3 голевых передачи в 12 играх.