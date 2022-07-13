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Сегодня, 09:58

Защитник «Калгари» Задоров выйдет на рынок свободных агентов

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Никита Задоров.
Фото USA Today Sports

Защитник «Калгари» Никита Задоров выйдет на рынок свободных агентов, сообщает журналист TSN Даррен Дрегер.

«Еще один игрок «Флэймз» выходит на рынок. Никита Задоров станет свободным агентом», — написал Дрегер.

Задоров перешел в «Калгари» летом 2021 года в результате обмена из «Чикаго». По контракту с «Флэймз» россиянин заработал 3,75 миллиона долларов за прошлый сезон.

В сезоне-2021/22 Задоров набрал 22 (4+18) очка в 74 матчах за «Калгари» в регулярном чемпионате НХЛ. В плей-офф у 27-летнего хоккеиста 3 голевых передачи в 12 играх.

Источник: https://twitter.com/DarrenDreger/status/1547018497863176193
Никита Задоров
Хоккей
НХЛ
ХК Калгари Флэймз
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