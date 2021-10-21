Голы Тарасенко и Барбашева помогли «Сент-Луису» обыграть «Вегас»

«Вегас» проиграл «Сент-Луису» (1:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Это третья подряд победа «Блюз» на старте сезона. «Голден Найтс» потерпели второе кряду поражение после победы в стартовой игре.

Российский нападающий «Блюз» Владимир Тарасенко стал автором победной шайбы. Его признали первой звездой встречи. Другой российский нападающий команды — Иван Барбашев в концовке игры поразил пустые ворота.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Вегас» — «Сент-Луис» — 1:3 (1:0, 0:1, 0:2)

Голы: Карлссон — 1 (Смит, Мартинес), 8:17 — 1:0. Саад — 1 (Перрон, О`Райлли), 23:21 — 1:1. Тарасенко — 1 (Кайру, Шенн), 49:49 — 1:2. Барбашев — 2 (п.в., Томас, Парэйко), 58:48 — 1:3.

Вратари: Ленер (57:46 — 58:48) — Биннингтон.

Штраф: 6 — 4.

Броски: 43 (17+14+12) — 38 (16+14+8).

Наши: Дадонов (17.20/2/-1) — Барбашев (17.34/5/+1), Костин (10.16/3/0), Тарасенко (17.31/7/+1).

21 октября. Парадайс. T-Mobile Arena.