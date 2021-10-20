НХЛ, расписание и результаты матчей 21 октября, «Вегас» — «Сент-Луис» и другие игры
17:00
В ночь на 21 октября в регулярном чемпионате НХЛ состоится два матча.
В составе «Сент-Луиса» ближайшие два матча пропустит российский нападающий Павел Бучневич. Он был дисквалифицирован за удар соперника головой в игре с «Аризоной».
21 октября, четверг
«Филадельфия» — «Бостон» (02.30)
«Вегас» — «Сент-Луис» (05.00)
НХЛ: турнирные таблицы Западной и Восточной конференций //
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