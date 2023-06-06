148 минут штрафа во второй игре между «Вегасом» и «Флоридой» — второй результат в истории финалов Кубка Стэнли

«Вегас» дома во втором матче финала Кубка Стэнли обыграл «Флориду» со счетом 7:2.

За игру команды набрали 148 минут штрафа — 64 минуты у «Голден Найтс» и 84 минуты у «Пэнтерз».

Этот результат стал вторым в истории финалов Кубка Стэнли. Рекорд был установлен в 1976 году в четвертой игре финала между «Монреалем» и «Калгари». Тогда команды набрали 176 минут штрафа.