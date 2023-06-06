Ткачак провел мощный силовой прием на Айкеле, но американец смог вернуться на лед

«Вегас» дома во втором матче финала Кубка Стэнли обыграл «Флориду» со счетом 7:2.

В концовке второго периода форвард гостей Мэттью Ткачук жестко встретил игрока хозяев Джека Айкела силовым приемом, после которого на льду завязалась драка.

В результате потасовки форварда «Вегаса» Иван Барбашев и Ткачук получили по 12 минут штрафа.

Айкеле, который пострадал от хита, позже смогу вернуться на лед и продолжить встречу.

Счет в серии 2-0 в пользу «Вегаса». Следующий матч пройдет 9 июня и начнется в 03.00 мск.