«Вегас» — «Флорида»: Хэг удвоил преимущество «Голден Найтс»

«Вегас» забросил вторую шайбу в пятом матче финальной серии Кубка Стэнли против «Флориды». На 14-й минуте счет стал 2:0.

Защитник Николас Хэг забросил шайбу в ворота россиянина Сергея Бобровского. Это его вторая шайба в нынешнем плей-офф.

Счет в серии 3-1 в пользу «Голден Найтс».