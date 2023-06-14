«Вегас» — «Флорида»: Хозяева в меньшинстве открыли счет в пятом матче финала Кубка Стэнли

«Вегас» открыл счет в пятом матче финальной серии Кубка Стэнли против «Флориды».

На 12-й минуте встречи шайбу забросил нападающий Марк Стоун, когда его команда играла в меньшинстве. Для него это 9-й гол в этом плей-офф.

Счет в серии 3-1 в пользу «Голден Найтс».