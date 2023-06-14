«Вегас» — «Флорида»: «Пантерз» отыграли одну шайбу в пятом матче финала Кубка Стэнли

«Флорида» отыграла одну шайбу в пятом матче финальной серии Кубка Стэнли против «Вегаса». Счет стал 1:2.

Защитник «Пантерз» Аарон Экблад забросил шайбу на 3-й минуте второго периода. Для него это второй гол в плей-офф.

Счет в серии 3-1 в пользу «Голден Найтс».