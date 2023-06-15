«Вегас» 17 июня проведет чемпионский парад

«Вегас» объявил о том, что в 17 июня в Лас-Вегасе пройдет чемпионский парад после победы в Кубке Стэнли.

Ожидается, что парад пройдет по Лас-Вегас-Стрип — центральной улице города. Завершится парад на площади перед ареной «Голден Найтс».

В финальной серии плей-офф НХЛ «Вегас» обыграл «Флориду» со счетом 4-1. Это первая победа «Голден Найтс» в Кубке Стэнли.