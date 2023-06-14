Контракт Федотова с «Филадельфией» будет действовать в следующем сезоне

Контракт российского голкипера Ивана Федотова с «Филадельфией» будет действовать в следующем сезоне, сообщается на официальном сайте клуба НХЛ.

Контракт вратаря с «Филадельфией» был приостановлен в соответствии с коллективным трудовым соглашением НХЛ. Таким образом, он автоматически продлился на сезон-2023/24.

1 июля 2022-го 26-летнего Федотова задержали в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии. Сейчас он проходит срочную службу. В мае прошлого года голкипер подписал контракт с «Филадельфией».