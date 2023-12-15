Василевский провел 3-й матч с 50 сэйвами и более — это третий результат среди действующих вратарей НХЛ

«Тампа» на выезде победила «Эдмонтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 7:4.

Первой звездой матча стал вратарь «Лайтнинг» Андрей Василевский, который отразил 53 броска из 57.

Россиянин провел третий матч в карьере в НХЛ с 50 сэйвами и более — это третий результат среди действующих вратарей лиги.

Василевский присоединился к вратарю «Айлендерс» Семену Варламову (4 матча с 50+ сэйвами) и голкиперу «Анахайма» Джону Гибсону (6 матчей).