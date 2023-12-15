Василевский сделал 50 сэйвов и стал первой звездой матча «Эдмонтон» — «Тампа»

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«Тампа» на выезде победила «Эдмонтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 7:4.

Первой звездой матча стал вратарь «Лайтнинг» Андрей Василевский, который отразил 50 бросков из 54.

Второй звездой встречи стал нападающий «Тампы» Стивен Стэмкос, оформивший покер.

Третьей звездой матча признан Райан Ньюджент-Хопкинс — автор гола и двух передач.