«Тампа» победила «Эдмонтон», Кучеров набрал 3 очка, Сергачев отметился передачей

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«Тампа» на выезде победила «Эдмонтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 7:4.

Российский нападающий «Лайтнинг» Никита Кучеров отметился 3 (1+2) очками, его соотечественник Михаил Сергачев отдал результативную передачу.

У хозяев 3 (1+2) очка набрал Райан Ньюджент-Хопкинс. Гол забил Коннор Макдэвид.

«Эдмонтон» прервал 8-матчевую победную серию. «Ойлерз» с 27 очками занимают 10-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Тампа» набрала 33 очка и занимает 9-ю строчку таблицы «Востока».