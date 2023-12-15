Стэмкос забил 200-й гол в большинстве и стал вторым после Овечкина среди действующих игроков НХЛ

Нападающий «Тампы» Стивен Стэмкос забил четыре гола в матче с «Эдмонтоном» (7:4) в регулярном чемпионате НХЛ.

Форвард забросил 200-ю шайбу в карьере в большинстве. Стэмкос стал вторым действующим игроком после форварда «Вашингтона» Александра Овечкина (300 голов) с таким показателем.

В истории НХЛ Стэмкос стал 20-м игроком с 200 голами в большинстве.

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