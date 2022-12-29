Василевский одержал 50 побед в НХЛ во втором году подряд

«Тампа» обыграла «Монреаль» (4:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Эта победа стала для вратаря «Лайтнинг» Андрея Василевского 50-й в 2022 году (с учетом игр плей-офф). Россиянину удалось добиться этого показателя во втором году подряд. В 2021 году у него было 64 победы.

Рекорд по числу лет в НХЛ с минимум 50 победами принадлежит Мартину Бродеру (5), на втором месте — Патрик Руа (3). Василевский занимает третье место по этому показателю.