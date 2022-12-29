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Сегодня, 06:47

Кучеров повторил рекорд Лекавалье по результативным действиям за «Тампу» за календарный год

Иван Торопцев
Корреспондент
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Никита Кучеров.
Фото USA Today Sports

Нападающий «Тампы» Никита Кучеров повторил рекорд клуба по числу результативных действий за календарный год.

В матче регулярного чемпионата НХЛ против «Монреаля» (4:1) россиянин сделал голевую передачу. Теперь у него 115 (37+78) очков в 115 матчах в 2022 году. Ровно столько же набирал только Венсан Лекавалье в 2007 году, тогда он забросил 57 шайб и сделал 58 результативных передач.

Также Кучеров повторил еще одно достижение Лекавалье. Он набрал 50 очков за 33 матча сезона-2022/23, никому кроме россиянина и канадца не удавалось так быстро достичь этой отметки в истории «Тампы».

Венсан Лекавалье
Никита Кучеров
Хоккей
НХЛ
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
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