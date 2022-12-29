Кучеров повторил рекорд Лекавалье по результативным действиям за «Тампу» за календарный год
Нападающий «Тампы» Никита Кучеров повторил рекорд клуба по числу результативных действий за календарный год.
В матче регулярного чемпионата НХЛ против «Монреаля» (4:1) россиянин сделал голевую передачу. Теперь у него 115 (37+78) очков в 115 матчах в 2022 году. Ровно столько же набирал только Венсан Лекавалье в 2007 году, тогда он забросил 57 шайб и сделал 58 результативных передач.
Также Кучеров повторил еще одно достижение Лекавалье. Он набрал 50 очков за 33 матча сезона-2022/23, никому кроме россиянина и канадца не удавалось так быстро достичь этой отметки в истории «Тампы».
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|29.12
|03:00
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Тампа-Бэй – Монреаль
|4 : 1
|29.12
|03:30
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Нью-Джерси – Бостон
|1 : 3
|29.12
|03:30
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Питтсбург – Детройт
|4 : 5 ОТ
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|06:00
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Анахайм – Вегас
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|29.12
|06:00
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Сиэтл – Калгари
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