«Вашингтон» проиграл «Торонто». Овечкин оформил дубль

«Вашингтон» на своем льду проиграл «Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:7.

Российский нападающий «Кэпиталз» Александр Овечкин оформил дубль. Теперь на его счету 845 голов за карьеру в североамериканской лиге. 38-летний россиянин занимает второе место в истории НХЛ по этому показателю. До рекорда Уэйна Гретцки ему осталось 49 голов.

«Торонто» набрал 87 очков и занимает 5-е место в Восточной конференции. «Вашингтон» идет на 9-й строчке — 75 очков.