Сколько голов надо забить Овечкину, чтобы обойти Гретцки? Расклады после 845-го гола Александра

Овечкину надо забить еще 49 голов, чтобы обойти Гретцки

Российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин оформил дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Торонто».

Теперь у 38-летнего россиянина 845 голов в североамериканской лиге за карьеру. По этому показателю он занимает второе место среди всех игроков НХЛ в истории. Лидирует канадец Уэйн Гретцки, забросивший 894 шайбы за карьеру.

Таким образом, для того чтобы выйти на первое место среди лучших снайперов в истории НХЛ, Овечкину надо забросить еще 49 шайб.