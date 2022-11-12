«Вашингтон» обыграл «Тампу». Овечкин и Кузнецов набрали по очку

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«Вашингтон» выиграл у «Тампы» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:1. «Лайтнинг» потерпели второе подряд поражение.

Российские нападающий «Кэпиталз» Александр Овечкин и Евгений Кузнецов поучаствовали в последнем голе своей команды.

Российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил 19 из 24 бросков по своим воротам.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Вашингтон» — «Тампа-Бэй» — 5:1 (1:0, 2:0, 2:1)

Голы: Манта — 5 (Эллер), 10:32 — 1:0. Милано — 1 (Карлсон), 27:03 — 2:0. Протас — 3 (Дженсен, Фехервари), 34:25 — 3:0. Шири — 5 (Манта, Милано), 44:53 — 4:0. Пербикс — 2 (Белльмар, Коул), 52:09 — 4:1. Милано — 2 (Кузнецов, Овечкин), 57:45 — 5:1.

Вратари: Кемпер — Василевский.

Штраф: 38 — 41.

Броски: 24 (7+11+6) — 29 (9+11+9).

Наши: Кузнецов (18.49/1/+2), Овечкин (22.49/3/+1) — Кучеров (19.00/3/-3), Наместников (14.32/0/-2), Сергачев (22.55/2/-2).

12 ноября. Вашингтон. Capital One Arena. 18573 зрителя.