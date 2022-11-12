Евгений Свечников вывел «Сан-Хосе» вперед в матче с «Далласом»

«Сан-Хосе» вышел вперед в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Далласа». На 13-й минуте встречи счет стал 2:1.

Голом отметился российский нападающий Евгений Свечников. Для 26-летнего россиянина эта заброшенная шайба стала третьей в этом сезоне.