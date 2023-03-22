«Вашингтон» показал все подарки Овечкина на церемонии в честь выхода на второе место в списке снайперов

«Вашингтон» опубликовал в Twitter все подарки, которые получил российский нападающий Александр Овечкин на церемонии перед матчем регулярного чемпионата НХЛ против «Коламбуса».

В честь выхода на второе место в списке лучших снайперов в истории лиги 37-летнему россиянину подарили кристалл Тиффани от НХЛ, клюшку сборной СССР с автографами с Суперсерии-1974, специальный трофей от «Вашингтона» в честь 800 гола, картину с Горди Хоу и кастомную подвеску от Никласа Бэкстрема и Ти Джея Оши.

В декабре Овечкин забросил свою 802-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ и вышел на второе место в списке лучших снайперов в истории лиги, опередив Горди Хоу (801). Сейчас на счету 37-летнего россиянина 819 шайб. Первое место занимает Уэйн Гретцки (894).