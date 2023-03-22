Бэкстрем и Оши подарили Овечкину ожерелье в честь 802-го гола

Игроки «Вашингтона» Никлас Бэкстрем и Ти Джей Оши подарили своему одноклубнику Александру Овечкину ожерелье в честь его 802-го гола в карьере.

Церемония состоялась перед матчем регулярного чемпионата НХЛ против «Коламбуса». Семья Овечкина была среди тех, кто вышел на лед, чтобы присоединиться к празднованию.

Nicklas Backstrom and T.J. Oshie presented Alex Ovechkin with a custom necklace in honor of his 802nd career goal. ?



Ovechkin's family were among those on the ice to join the celebration! #GR802 pic.twitter.com/VXrT4lOxZG — NBC Sports Capitals (@NBCSCapitals) March 21, 2023

В декабре Овечкин забросил свою 802-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ и вышел на второе место в списке лучших снайперов в истории лиги, опередив Горди Хоу (801). Сейчас на счету 37-летнего россиянина 819 шайб. Первое место занимает Уэйн Гретцки (894).