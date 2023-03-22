Овечкин побил рекорд Гретцки по количеству сезонов с 40 голами

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Коламбуса». Для него этот гол стал 40-м в текущем сезоне.

Таким образом, 37-летний россиянин 13-й раз в карьере забросил не менее 40 шайб за сезон. По этому показателю он вышел на первое место, опередив Уэйна Гретцки. Канадец в 12 сезонах за карьеру забивал не менее 40 голов.

Овечкин занимает второе место в списке лучших снайперов в истории лиги — 820 шайб. Лидирует Уэйн Гретцки — 894 гола.