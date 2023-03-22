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Сегодня, 03:08

Овечкин побил рекорд Гретцки по количеству сезонов с 40 голами

Евгений Козинов
Корреспондент
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Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Коламбуса». Для него этот гол стал 40-м в текущем сезоне.

Таким образом, 37-летний россиянин 13-й раз в карьере забросил не менее 40 шайб за сезон. По этому показателю он вышел на первое место, опередив Уэйна Гретцки. Канадец в 12 сезонах за карьеру забивал не менее 40 голов.

Овечкин занимает второе место в списке лучших снайперов в истории лиги — 820 шайб. Лидирует Уэйн Гретцки — 894 гола.

Александр Овечкин. Овечкин забросил 820-ю шайбу за карьеру в НХЛ
Александр Овечкин
Хоккей
ХК Вашингтон Кэпиталз
Уэйн Гретцки
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«Питтсбург» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 68 45 23 98
2 Нью-Джерси 70 45 25 97
3 Рейнджерс 70 41 29 92
4 Айлендерс 71 36 35 80
5 Питтсбург 70 34 36 78
6 Вашингтон 71 33 38 73
7 Филадельфия 69 25 44 62
8 Коламбус 69 21 48 49
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 69 53 16 111
2 Торонто 69 42 27 93
3 Тампа-Бэй 71 42 29 90
4 Флорида 70 36 34 79
5 Оттава 70 34 36 73
6 Баффало 69 33 36 72
7 Детройт 69 30 39 69
8 Монреаль 70 27 43 60
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 70 38 32 89
2 Колорадо 69 41 28 88
3 Миннесота 70 40 30 88
4 Виннипег 71 39 32 81
5 Нэшвилл 68 34 34 76
6 Сент-Луис 69 31 38 67
7 Аризона 70 27 43 65
8 Чикаго 70 24 46 54
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 70 43 27 92
2 Лос-Анджелес 71 41 30 92
3 Эдмонтон 71 40 31 88
4 Сиэтл 69 38 31 83
5 Калгари 71 31 40 77
6 Ванкувер 69 31 38 67
7 Анахайм 70 23 47 56
8 Сан-Хосе 71 19 52 53
Результаты / календарь
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27.03
22.03 02:00
Рейнджерс – Каролина
 - : -
22.03 02:00
Филадельфия – Флорида
 - : -
22.03 02:00
Нью-Джерси – Миннесота
 - : -
22.03 02:00
Вашингтон – Коламбус
 - : -
22.03 02:00
Баффало – Нэшвилл
 - : -
22.03 02:00
Бостон – Оттава
 - : -
22.03 02:00
Монреаль – Тампа-Бэй
 - : -
22.03 02:30
Айлендерс – Торонто
 - : -
22.03 03:00
Виннипег – Аризона
 - : -
22.03 03:00
Сент-Луис – Детройт
 - : -
22.03 03:30
Даллас – Сиэтл
 - : -
22.03 05:00
Ванкувер – Вегас
 - : -
22.03 05:00
Анахайм – Калгари
 - : -
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Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 71 136
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 69 106
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 71 100
И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 71 58
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 69 48
Микко Рантанен

Микко Рантанен

Колорадо

 69 47
И КН
Линус Ульмарк

Линус Ульмарк

Бостон

 42 1.97
Филип Густавссон

Филип Густавссон

Миннесота

 32 2.04
Джереми Суэймен

Джереми Суэймен

Бостон

 30 2.20
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