«Вашингтон» отправил Самсонова в фарм-клуб
22:12
«Вашингтон» вернул вратаря Илью Самсонова в фарм-клуб, сообщает Twitter команды.
25 февраля «Вашингтон» вызвал Самсонова из фарм-клуба, который играет в АХЛ. Спустя день голкипер вновь переведен из запасного состава в клуб АХЛ «Херши Беарс».
В этом сезоне НХЛ 24-летний Самсонов сыграл в двух матчах, отражая в среднем 86,8 процента бросков.
#Caps re-assign goaltender Ilya Samsonov from Taxi Squad to the Hershey Bears (AHL)— CapitalsPR (@CapitalsPR) February 26, 2021
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю
Загрузка...