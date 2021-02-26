«Вашингтон» отправил Самсонова в фарм-клуб

«Вашингтон» вернул вратаря Илью Самсонова в фарм-клуб, сообщает Twitter команды.

25 февраля «Вашингтон» вызвал Самсонова из фарм-клуба, который играет в АХЛ. Спустя день голкипер вновь переведен из запасного состава в клуб АХЛ «Херши Беарс».

В этом сезоне НХЛ 24-летний Самсонов сыграл в двух матчах, отражая в среднем 86,8 процента бросков.